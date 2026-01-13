Cinci pietoni și-au pierdut viața în accidente pe șoselele sălăjene

De-a lungul anului trecut, pe șoselele din județ au avut loc mai multe evenimente rutiere. Potrivit polițiștilor sălăjeni, doar în 2025 au fost înregistrate șapte accidente în care au fost implicați pietoni, iar dintre acestea, cinci soldate cu pierderi de vieți omenești.

Astfel, sub coordonarea Serviciului Rutier Sălaj, polițiștii rutieri și de ordine publică din întreg județul desfășoară, în această săptămână, în perioada 12–18 ianuarie, acțiuni în cadrul campaniei ROADPOL.

Scopul acestora îl reprezintă creșterea siguranței rutiere și asigurarea respectării regulilor de circulație de către pietoni și șoferi pe șoselele sălăjene.

Acțiunile oamenilor legii au ca obiective principale atât informarea participanților la trafic cu privire la normele rutiere, cât și prevenirea accidentelor de circulație, cu accent pe cele în care sunt implicați pietoni. Totodată, promovarea unui trafic sigur pe drumurile publice din județul Sălaj reprezintă un alt obiectiv al autorităților.

Recomandări esențiale pentru pietoni și șoferi

În ceea ce-i privește pe pietoni, autoritățile le reamintesc sălăjenilor câteva reguli importante. Aceștia sunt sfătuiți să traverseze strada doar pe trecerile de pietoni, cu respectarea semnalizărilor rutiere, să evite utilizarea telefoanelor mobile sau a căștilor în timpul traversării, dar și să-și asigure vizibilitatea prin purtarea îmbrăcămintei reflectorizante, mai ales în perioada nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. De asemenea, autoritățile recomandă o atenție sporită privind vehiculele care se apropie, chiar și atunci când semaforul indică culoarea verde.

În ceea ce-i privește pe șoferi, polițiștii sălăjeni readuc în atenție obligația de a opri la trecerile de pietoni pentru acordarea priorității, dar și necesitatea reducerii vitezei în zonele cu trafic pietonal intens. Totodată, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj transmite importanța acordării unei atenții sporite în zonele trecerilor de pietoni nesemaforizate, în apropierea școlilor și grădinițelor, precum și respectarea semnalizărilor rutiere.

„Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru protejarea vieții și siguranței tuturor!”, transmit reprezentanții instituției.