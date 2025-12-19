Unde mergem?

Vineri 19.12.2025

• Film – Vrăjitoarele: Partea a II-a, Cinematograful Scala – ora 14.40

• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Moș Crăciun vine cu daruri!, Zalău Value Center – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Avatar: Foc și cenușă, Cinematograful Scala – ora 18

• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: concert de colinde – Ştefan Hruşcă, platoul din fața Prefecturii – ora 19

• Film – Crăciun sângeros, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 20.12.2025

• Film – Nuremberg, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Film – Crăciun cu Ramon, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Moș Crăciun vine cu daruri!, Zalău Value Center – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Jungla veselă – Aventuri în era dinozaurilor, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Vasile și naveta spațială, Cinematograful Scala – ora 19

• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: concert – „Moroşenii vă colindă” cu Alexandru Pop, Deți & Năstăcuța Iuga, platoul din fața Prefecturii – ora 19

• Film – Doamne, ce noroc!, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert: Vortexistent, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

Duminică 21.12.2025

• Târg caritabil de Crăciun, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” Zalău – ora 10

• Film – Crăciun cu Ramon, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Moș Crăciun vine cu daruri!, Zalău Value Center – ora 16

• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Avatar: Foc și cenușă, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: concert acustic de colinde cu Andrei Pop & Darius David, platoul din fața Prefecturii – ora 18

• Film – Five Nights at Freddy’s 2, Cinematograful Scala – ora 19.20