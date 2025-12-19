Zeci de liceeni din Șimleu Silvaniei, implicați într-un amplu program de consiliere în carieră

Programul „Viitorul Meu – Carieră cu Sens și Încredere”, derulat în Șimleu Silvaniei pe parcursul a 12 săptămâni, a oferit elevilor de liceu oportunitatea de a participa la un proces complex de orientare în carieră și dezvoltare personală.

Proiectul a fost susținut de Primăria orașului Șimleu Silvaniei și a implicat un număr de 40 de elevi din orașul de la poalele Măgurii.

Varietate de activități destinate liceenilor

În cadrul programului, activitățile au inclus ateliere de autocunoaștere, în urma cărora elevii au completat chestionarul vocațional Holland și au identificat domenii ocupaționale, profesii și meserii compatibile cu interesele și abilitățile proprii.

De asemenea, acțiunea a pus accent și pe dezvoltarea competențelor soft, precum comunicarea, lucrul în echipă, luarea deciziilor și gândirea critică.

Un element definitoriu al proiectului l-a reprezentat întâlnirile cu specialiști, studenți și antreprenori din domenii variate, precum medicină, IT, drept, jurnalism, arhitectură, design și antreprenoriat, iar liceenii au descoperit experiențe reale de parcurs educațional și profesional.

Mai mult, tinerii au participat la vizite de studiu la Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, inclusiv la evenimentul „Fii pentru o zi student la UTCN”, organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră.

Întâlniri impresionante și vizite la companii sălăjene

Programul a inclus și participarea elevilor la „Cariere Meseriașe”, un proiect organizat de TenarisSilcotub, unde aceștia au interacționat cu ingineri și specialiști din mediul industrial și au avut o întâlnire inspirațională cu astronautul Dumitru Prunariu.

„Am explorat împreună și piața muncii locală, astfel ca am vizitat compania SWS, o filatură modernă de lână pieptănatăi și compania Ambro, producător de ambalaje din carton-Honeycomb, ambele din Șimleu Silvaniei”, transmit organizatorii.

Proiectul s-a încheiat cu un eveniment final dedicat elevilor și părinților, în cadrul căruia au fost prezentate concluziile și planurile de carieră conturate în parcursul acestui program.

Prin acest demers, elevii au dobândit claritate, încredere și motivație în ceea ce privește viitorul lor educațional și profesional, iar comunitatea locală a beneficiat de un exemplu de bună practică în sprijinirea tinerilor.

Începând din 9 octombrie și până în 12 decembrie, tinerii au avut ocazia de a descoperi o mulțime de informații ce vor contribui la conturarea unor idei în ceea ce privește viitorul lor profesional.

Omul sfințește locul

Și cum expresia „Omul sfințește locul” e cât se poate de reală și valabilă aici, echipa de implementare este formată din prof. consilier școlar Bîrsan Camelia, de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, prof. consilier școlar Pop Ramona Maria, de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, prof. Brăban Alina și prof. Vig Judit.

De asemenea, partenerii acestui proiect sunt CNSB Șimleu Silvaniei, CTIM Șimleu Silvaniei, CJRAE Sălaj, iar finanțarea este asigurată de Primăria orașului Șimleu Silvaniei.