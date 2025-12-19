Zeci de liceeni din Șimleu Silvaniei, implicați într-un amplu program de consiliere în carieră

Programul „Viitorul Meu – Carieră cu Sens și Încredere”, derulat în Șimleu Silvaniei pe parcursul a 12 săptămâni, a oferit elevilor de liceu oportunitatea de a participa la un proces complex de orientare în carieră și dezvoltare personală.
Proiectul a fost susținut de Primăria orașului Șimleu Silvaniei și a implicat un număr de 40 de elevi din orașul de la poalele Măgurii.
Varietate de activități destinate liceenilor
În cadrul programului, activitățile au inclus ateliere de autocunoaștere, în urma cărora elevii au completat chestionarul vocațional Holland și au identificat domenii ocupaționale, profesii și meserii compatibile cu interesele și abilitățile proprii.
De asemenea, acțiunea a pus accent și pe dezvoltarea competențelor soft, precum comunicarea, lucrul în echipă, luarea deciziilor și gândirea critică.
Un element definitoriu al proiectului l-a reprezentat întâlnirile cu specialiști, studenți și antreprenori din domenii variate, precum medicină, IT, drept, jurnalism, arhitectură, design și antreprenoriat, iar liceenii au descoperit experiențe reale de parcurs educațional și profesional.
Mai mult, tinerii au participat la vizite de studiu la Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, inclusiv la evenimentul „Fii pentru o zi student la UTCN”, organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră.
Întâlniri impresionante și vizite la companii sălăjene
Programul a inclus și participarea elevilor la „Cariere Meseriașe”, un proiect organizat de TenarisSilcotub, unde aceștia au interacționat cu ingineri și specialiști din mediul industrial și au avut o întâlnire inspirațională cu astronautul Dumitru Prunariu.
„Am explorat împreună și piața muncii locală, astfel ca am vizitat compania SWS, o filatură modernă de lână pieptănatăi și compania Ambro, producător de ambalaje din carton-Honeycomb, ambele din Șimleu Silvaniei”, transmit organizatorii.
Proiectul s-a încheiat cu un eveniment final dedicat elevilor și părinților, în cadrul căruia au fost prezentate concluziile și planurile de carieră conturate în parcursul acestui program.
Prin acest demers, elevii au dobândit claritate, încredere și motivație în ceea ce privește viitorul lor educațional și profesional, iar comunitatea locală a beneficiat de un exemplu de bună practică în sprijinirea tinerilor.
Începând din 9 octombrie și până în 12 decembrie, tinerii au avut ocazia de a descoperi o mulțime de informații ce vor contribui la conturarea unor idei în ceea ce privește viitorul lor profesional.
Omul sfințește locul
Și cum expresia „Omul sfințește locul” e cât se poate de reală și valabilă aici, echipa de implementare este formată din prof. consilier școlar Bîrsan Camelia, de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, prof. consilier școlar Pop Ramona Maria, de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, prof. Brăban Alina și prof. Vig Judit.
De asemenea, partenerii acestui proiect sunt CNSB Șimleu Silvaniei, CTIM Șimleu Silvaniei, CJRAE Sălaj, iar finanțarea este asigurată de Primăria orașului Șimleu Silvaniei.
Domnițele consiliere să învețe limba română! Substantivele comune se scriu integral cu litere cursive, nu cu inițiala majusculă, cu excepția cazului în care se află la începutul unei propoziții.
Vedeți Domnule/Doamnă Anonim(ă), exact pentru cei ca dumneavoastră am scris așa, ca să vă facem atent(ă), să vă atragem atenția asupra proiectului nostru. Atât ați observat din complexitatea acestui program, acest aspect spune ceva despre dumneavoastră, ușor de intuit de cititori.
Și acum explicația logică- scrierea cu „substantive proprii” (majuscule) nu este întâmplătoare, ci ține de strategie de psihologie de marketing, nu de gramatică strictă.
Titlul „Viitorul Meu – Carieră cu Sens și Încredere” este scris cu majuscule pentru că transformă conceptele în „entități” prin majusculă, cuvintele: Viitorul,
Meu, Carieră, Sens, Încredere,
nu mai sunt simple noțiuni abstracte, ci devin idei-cheie, aproape valori sau pilonii unui concept, în cazul nostru al proiectului.
În marketing, asta se numește nominalizare simbolică: dai greutate și identitate unor idei.
Acum decideți dumneavoastră Domnule Anonim sau Doamnă Anonimă dacă am fi știut scrie corect gramatical titlul.
Ceea ce apare pe acel panou este o calchiere din limba engleză. Iar persiflarea din al treilea rând spune ceva despre dumneavoastră, nu despre mine.