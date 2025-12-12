# Sălajul colindă, n-are vreme de judecători, e preocupat cu afumatul cărnațului și caltaboșului. Dă-le dreaq de centură și corupție. E păsulă mai ieftină la Kidl, asta e cel mai important. Ler.

# No, umblăm pe centură de Moș Gerilă sau așteptăm ciocnitul ouălor de Paști? Mai știe cineva? Desigur, tăcerea autorităților spune multe.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu