# Sălajul colindă, n-are vreme de judecători, e preocupat cu afumatul cărnațului și caltaboșului. Dă-le dreaq de centură și corupție. E păsulă mai ieftină la Kidl, asta e cel mai important. Ler.
# No, umblăm pe centură de Moș Gerilă sau așteptăm ciocnitul ouălor de Paști? Mai știe cineva? Desigur, tăcerea autorităților spune multe.
* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu
La români, spiritul civic e la genunchiul broaștei, de aceea există pensii speciale pt casta magistraților cum, efectiv, nu există nicăieri în lume !