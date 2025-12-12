La Spitalul Județean din Zalău, tehnologie avansată pentru sănătatea sânului

Vești bune pentru sălăjence. Spitalul Județean de Urgență din Zalău are în dotare mamograful „Selenia Dimension”, produs în SUA, un echipament modern care permite efectuarea mamografiilor 3D prin tomosinteză, cu imagini clare și o acuratețe superioară în depistarea leziunilor mamare. În laboratorul de radiologie și imagistică medicală, medicul Daniela Mitea realizează biopsii ecoghidate ale sânului. Sunt proceduri minim invazive, efectuate sub anestezie locală, folosite pentru obținerea de probe de țesut, marcarea leziunilor sau evacuarea chisturilor. Programările se pot face pe baza biletului de trimitere de la medicul oncolog sau contra cost.

