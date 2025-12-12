Patru răniți într-un accident rutier produs vineri dimineață în Șimleu Silvaniei

Vineri dimineață, în jurul orei 7.47, patru autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în orașul Șimleu Silvaniei, iar la fața locului au ajuns de urgență polițiștii rutieri pentru efectuarea de verificări în vederea stabilirii împrejurărilor producerii incidentului rutier.

Patru persoane au suferit leziuni, pentru îngrijirea cărora au fost transportate la spital.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a transmis vă vor fi comunicate mai multe informații ulterior despre evenimentul rutier.