Mortalitatea infantilă scade cu peste 30% în Sălaj, însă rămâne un subiect sensibil

Mortalitatea infantilă rămâne un subiect sensibil, iar, din păcate, în luna septembrie a acestui an, în județul Sălaj a fost înregistrat un caz de deces în primul an de viață, similar perioadei anului trecut. Raportat la luna precedentă, în august, nu a fost înregistrat niciun deces în primul an de viață, iar de la începutul anului, în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025, au fost raportate zece decese la nivelul județului Sălaj.

Numărul indică o scădere cu 33,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit statisticilor județene. Totuși, rata mortalităţii infantile în septembrie 2025 a fost de 5,1 decedaţi sub un an la 1.000 de născuţi vii, ușor sub nivelul de 5,2‰ înregistrat în septembrie 2024.

Pentru primele nouă luni ale anului în curs, rata este de 6,4‰, în scădere spre deosebire de cea de 9,4‰, din perioada similară a anului precedent.

Apel național pentru combaterea mortalităţii infantile

Acest subiect implică și un apel la nivel național, iar Asociaţia „Salvaţi Copiii” trage un semnal de alarmă privind situația gravă a mortalității infantile și vulnerabilitatea mamelor minore. Organizația solicită mediului de afaceri să direcţioneze 20% din impozitul pe profit, prin mecanismele legale, către dotarea maternităţilor şi a secţiilor de nou-născuţi cu echipamente vitale pentru combaterea mortalității infantile.

Potrivit datelor „Salvați Copiii”, România rămâne printre statele europene cu cele mai ridicate rate ale mortalităţii infantile. În anul 2024, rata a fost de 5,6 decese la 1.000 de naşteri vii, comparativ cu media europeană de 3,3. Printre cauzele majore se numără dotarea precară a cabinetelor și maternităților din mediul rural, lipsa personalului medical, accesul limitat la transport, medicamente și chiar informarea. La acestea se adaugă și creșterea îngrijorătoare a numărului de sarcini la vârste foarte fragede, după cum se arată în datele prezentate de bursa.ro.