Alertă alimentară în Sălaj. Produse pentru sugari, rechemate în magazine

ANSVSA informează consumatorii că Nestlé România, împreună cu mai multe lanțuri de magazine, printre care și unele din Sălaj, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro 400 g și NAN 1 Comfortis 800 g, ca măsură de precauție.

Potrivit instituției, această decizie a fost adoptată în urma identificării prezenței Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine din Olanda, pe care au fost realizate loturile vizate.

Din motive ce țin de siguranța consumatorilor, toate magazinele Penny din Sălaj, Kaufland Zalău și Carrefour anunță retragerea de la comercializare a produselor în cauză și recomandă clienților să nu le ofere spre consum și să le aducă înapoi în magazinele PENNY. Contravaloarea va fi returnată fără bon fiscal.

Produsele rechemate

NAN 1 Comfortis 800 g

Producător: Nestlé Olanda,

EAN: 7613034965790,

Lot nr. 52820346AC, DDM: 31.10.2027,

Lot nr. 52820346AE, DDM: 31.10.2027.

NAN 1 Optipro 400 g

EAN: 7613036362924,

Lot nr. 52880346AB, DDM: 31.10.2027.

Compania precizează că siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă o prioritate absolută și că nu au fost primite sesizări privind efecte adverse, rechemarea fiind exclusiv o măsură de precauție.

Sălăjenii care au achiziționat produsele din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Acestea pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, Penny, Carrefour, Kaufland, fără bon fiscal.