# Tare ne-am dori mai multă prezență cu epoleți pe străzile principale ale Zalăului, nu de alta, dar traficul a devenit haotic, iar coordonarea e aproape inexistentă. Și la noi, mobilizarea vine abia când se întâmplă ceva rău. De vorbe suntem sătui. La stânga! Ba la dreapta!
# Mno, pare-se că de Moș putem circula pe centură. Tuloai, trebe să încrestăm în grindă. Baiul e că nu mai avem grindă. Moșule, poți veni la noi pe centură, pe aia la care se lucrează de nu mai știm câți ani? Am și uitat, nu mai contează.
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu
Epoleții stă (sic) în Dustere.La caldură ! Ce contează că la trecerea de la Scala,la curu’ calului,elevii trec agale,câte unul.Că n-or mere grămadă.Cu nasu-n telefon.Si-api coada de mașini se întinde până la casa fostei armate române !!! Semafor ? N-amă.