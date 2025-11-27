# Tare ne-am dori mai multă prezență cu epoleți pe străzile principale ale Zalăului, nu de alta, dar traficul a devenit haotic, iar coordonarea e aproape inexistentă. Și la noi, mobilizarea vine abia când se întâmplă ceva rău. De vorbe suntem sătui. La stânga! Ba la dreapta!

# Mno, pare-se că de Moș putem circula pe centură. Tuloai, trebe să încrestăm în grindă. Baiul e că nu mai avem grindă. Moșule, poți veni la noi pe centură, pe aia la care se lucrează de nu mai știm câți ani? Am și uitat, nu mai contează.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu