# Ne plac cei care etichetează personaje politice locale în speranța că vor rezolva problemele unora și altora. Baiul e când sunt etichetați politicieni pensionați sau morți de multă vreme. Oameni buni, aveți grijă la cât alcool beți înainte de a adresa întrebări pe rețele de socializare, nu de alta, dar s-ar putea să constatați că destinatarul e sub glie de multă vreme.

# Rămânem în sfera temeteului devenit subiect de discuție după ce câțiva zălăuani au auzit că nu mai pot merge cu coroane la petrecanie. Să vezi tu scandal printre cei care vând coroane, amenințări cu datul în judecată, nervi și lacrimi de durere scăpate pe coroane din plastic cu miros de brad.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu