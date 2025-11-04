# No, s-o dus și Luminația, Ziua Morților, Halouin, tăte s-or dus și bine o făcut. Să vedeț voi mașini în temeteu, până și la morți merem prin temeteu tăt cu mașina. Aproape că am ajuns să ne închinăm mașinilor. Nu e fericire fără de mașină, nu? Vorba aia: morții îs cu morții, iar cei vii sunt cu mașinile.

# Am gătat cu morții, începem cu Crăciunul. Au scos ludăii din magazine și au băgat gloabe pântru Moș Gerilă. Noi zicem să băgați și iepurași de ciocolată pentru sărbătorile pascale, bre.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu