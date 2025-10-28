# Faină catedrală, baiul e că au ajuns și politicienii lcoali să se folosească de cele sfinte pentru a face baie de mulțime. Vouă chiar nu vă e rușine?

# Mai nou, Sălajul e vizitat de tot felul de miniștri, dar ne lasă impresia că vin doar noaptea, știți voi ca cine. Doamne ferește să se întâlnească cu presa, nici vorbă. Bine, se întâlnesc doar cu cei plătiți de partid, cu cei care latră numai într-o direcție.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu