Scăpări de gaze într-un bloc din Zalău

Risc major într-un bloc din Zalău. Aseară, în urma unui apel primit la numărul unic de urgență 112, locatarii unui bloc situat pe strada Locotenent colonel Pretorian, din Zalău, au simțit un miros de gaz pe casa scării. La fața locului a ajuns o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Zalău. Pompierii au acționat imediat pentru asigurarea protecției locatarilor și ventilarea casei scării, până la sosirea echipei distribuitorului de gaz. În urma măsurătorilor efectuate de echipa de intervenție și verificare a distribuitorului de gaz au fost identificate scăpări de gaz la instalația aferentă mai multor apartamente. Distribuitorul a dispus sistarea și sigilarea conductei principale de gaz care alimenta întreg imobilul până la remedierea deficiențelor apărute, de către o firma autorizată. Pentru a preveni astfel de situații care pot pune în pericol viața și bunurile, pompierii sălăjeni reamintesc importanța respectării măsurilor generale de siguranță la utilizarea instalațiilor de gaz: verificări periodice – este obligatorie verificarea stării instalaţiei de gaz, a conductelor, robinetelor, aparatele, canalelor de evacuare a gazelor arse şi a ventilaţiei. ventilație adecvată – încăperile cu aparate consumatoare de gaz trebuie să fie bine aerisite, fără obturarea gurilor de ventilație, la aprinderea aragazului sau a altui aparat, flacăra trebuie aprinsă în ordinea corectă, conform instrucțiunilor producătorului. nu lăsaţi aparatele de gaz nesupravegheate, mai ales dacă părăsiți locuința sau mergeţi la culcare. etanșeitate şi integritate – conductele şi armătura trebuie să fie în stare bună, fără scurgeri sau fisuri. Proprietarul instalaţiei este responsabil pentru menţinerea acesteia în condiţii optime de siguranţă, prin efectuarea verificărilor şi reviziilor periodice. interventii autorizate – orice reparaţie, montare sau modificare a instalaţiei de gaz trebuie realizată doar de persoane autorizate, fără improvizaţii.

