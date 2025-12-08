Târg caritabil la Jibou pentru sprijinirea familiei Gherman din Călacea

Sărbătorile de iarnă sunt despre generozitate, bunătate, solidaritate și sprijin pentru cei din jur, iar an de an, în preajma Crăciunului, numeroase acțiuni caritabile au loc în județ, pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși.

Cu toate că sărbătorile sunt despre bucuria momentelor alături de persoane dragi, cadouri și mese îmbelșugate, mulți trec prin etape greu de imaginat, iar mobilizarea comunității poate fi mai valoroasă decât ne-am putea imagina.

Și cum evenimentele se țin în lanț în multe localități, unul dintre cele ce urmează săptămâna aceasta este organizat de Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Jibou.

Cea de-a cincea ediție a Târgului Caritabil de Crăciun „Atelierul Faptelor Bune” va avea loc joi, 11 decembrie, începând cu ora 9. Scopul acțiunii ăl reprezintă strângerea de fonduri pentru un caz umanitar, iar anul acesta organizatorii își propun să vină în sprijinul familiei Gherman din localitatea sălăjeană Călacea.

Din nefericire, în preajma sărbătorilor, familia a trecut printr-o întâmplare greu de imaginat. Un incendiu puternic le-a mistuit locuința în toiul iernii, lăsându-i fără un acoperiș deasupra capului.

În acea casă locuiau bunica, tatăl și băiețelul Matei, în vârstă de 14 ani, aflat în pragul examenelor.

„Împreună putem reda acestei familii speranța și liniștea unui cămin”, au transmis organizatorii.