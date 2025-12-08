# Un artist celebru, care vine an de an și în Sălaj, se activează doar în decembrie. În celelalte luni ale anului dispare, se face nevăzut peste mări și țări, dar în pragul sărbătorilor nu lipsește în veci, e mai român ca toți românii. Ce să zicem noi, îi urăm ca luna decembrie să se mai mărească, să devină două luni, să rămână mai mult acasă. Noroc bun!

# Când cineva îl interpretează frumos pe Moș și îi dă copilului o bombonică și o îmbrățișare, mă-sa pruncului se supără și îi spune celeilalte mămici: „Tu, Domne feri, tu vezi ce i-o dat, o bomboană, tu. No, du-te-n franț de Moș”. Aceasta a fost remarca unei mame în timpul unei nobile misiuni a Moșului în Zalău, pe parcursul zilei de sâmbătă, femeia fiind supărată că pruncul n-a primit batăr un rucsac plin cu dulciuri. Nu ne mai satură Dumnezeu, asta e clar.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu