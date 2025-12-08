Card de călătorie pentru pensionari pe mijloacele de transport în comun ale S.C. Transurbis S.A.

Începând de luni, 08.12.2025, societatea Transurbis reînnoiește titlurile de călătorie sub formă de “card pensionar” pentru anul 2026.

Titlul de călătorie “card pensionar” are valabilitate un an, iar beneficiarul are obligația de a valida cardul la fiecare urcare în autobuz.

Documente necesare pentru reînnoirea titlului de călătorie:

Copie și original cupon de pensie/ copie și original decizie de pensionare;

Copie și original BI/ CI;

Cerere și declaratie pe propria răspundere pentru eliberarea gratuită a cardului de călătorie pe mijloacele de transport ale S.C. Transurbis S.A.

Card de călătorie.

Punctele de eliberare a cardurilor sunt:

Dispecerat Transurbis (Gară CFR) – de luni până duminică în intervalul orar 06.00-23.00;

Cartier Brădet, str. Ghe. Doja – de luni până duminică, în intervalul orar 06:00 – 23:00;

Clădirea Transilvania (Piața Iuliu Maniu) – de luni până vineri, în intervalul orar 6:00 – 22:00 și sâmbata în intervalul orar 7:00 – 15:00;

Uz Casnic (str. Armoniei) – de luni până vineri, în intervalul orar 6:00 – 22:00 și sâmbăta în intervalul orar 7:00 – 15:00.

Beneficiază de această facilitate pensionarii cu domiciliul sau reședința în Municipiul Zalău, indiferent de vârsta sau motivele de pensionare, precum și persoanele vârstnice definite conform art.1, alin.4 din Legea 17/2000 republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice (adică persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), inclusiv copiii care beneficiază de pensie de urmaș cu domiciliul în Zalău.

