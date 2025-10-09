# Instituțiilor publice nu li se mai permite să cumpere ziare sau cărți. Nu avem nevoie de cultură, avem nevoie de lingăi. Așa conducători, așa decizii!
# Rămânem tot la instituțiile statului. Semnăm un document cu semnătura electronică, până aici totul e ok. După câteva zile, trebuie trimis documentul în format fizic, semnat cu pixul și ștampilat cu tuș. Digitalizare cu degetul.
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu
Angajații instituțiilor nu-și pot cumpăra din banii personali ziare sau cărți?