# Instituțiilor publice nu li se mai permite să cumpere ziare sau cărți. Nu avem nevoie de cultură, avem nevoie de lingăi. Așa conducători, așa decizii!

# Rămânem tot la instituțiile statului. Semnăm un document cu semnătura electronică, până aici totul e ok. După câteva zile, trebuie trimis documentul în format fizic, semnat cu pixul și ștampilat cu tuș. Digitalizare cu degetul.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu