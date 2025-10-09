Elevii Liceului „Avram Iancu” din Zalău, față în față cu forțele de ordine de Ziua Internațională a Educației

Ziua Internațională a Educației a fost marcată de elevii și profesorii Liceului Sportiv „Avram Iancu” din Zalău, alături de polițiști, jandarmi și militari sălăjeni, în data de 6 octombrie.

Au trecut pragul școlii polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Biroului pentru Protecția Animalelor Sălaj, Serviciului Rutier și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj și militari ai Centrului Militar Județean Sălaj – Biroul de Informare și Recrutare.

Activitatea, organizată în cadrul proiectului educațional local „Educația, cheia succesului tău”, i-a reunit pe elevii liceului, cadrele didactice și reprezentanții mai multor instituții, având ca scop promovarea importanței educației în formarea unei generații responsabile și implicate în dezvoltarea comunității.

Mai mult, liceenii au fost familiarizați cu semnificația zilei de 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației, dar și cu rolul profesorilor în formarea noilor generații și recunoașterea meritelor acestora.

În cadrul activității, au fost prezentate mijloacele și echipamentele folosite de polițiști, jandarmi și militari în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, iar cei prezenți au avut ocazia să afle mai multe despre profesia de polițist, provocările și satisfacțiile pe care aceasta le oferă.

„Astfel de întâlniri contribuie la consolidarea parteneriatului dintre instituțiile de ordine publică și unitățile de învățământ, în vederea promovării unui climat de siguranță în școli și în comunitate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.