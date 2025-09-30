# Gurile nesimțite povestesc că au apărut și în Sălaj tot felul de șaolini, ciudați autointitulați șamani cu puteri vindecătoare de-a dreptul miraculoase, fumători de diferite ciuperci și băutori de poțiuni despre care spun că sunt magice. Noi sperăm că nu sunt Asterix și Obelix, nu de alta, dar nu vrem să-i vedem pe stradă luptându-se cu inamici imaginari. Oameni buni, mare grijă la ce beți și ce fumați.

# Rămânem în sfera ciupercilor dătătoare de curaj. Cică e jale printre fumăcioșii cei tineri. Bagă substanțe mai des decât ar mânca pilaf cu pulpe și castraveți murați. Și e doar începutul. Gurile nesimțite povestesc că un astfel de consumator ar fi vrut să se ducă în chiloți în fața judecătorului.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu