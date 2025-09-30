15 noiembrie, noul termen pentru finalizarea centurii Zalăului

Situație discutabilă în privința tronsonului II al șoselei de centură a municipiului Zalău. De această dată, un alt termen anunțat pentru finalizarea investiției este 15 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural al Instituției Prefectului Sălaj, de oficiali ai Inspectoratului de Stat în Construcții. Tronsonul II are o lungime de aproximativ 5,5 kilometri, iar lucrările au început, teoretic, acum patru ani și ar fi trebuit încheiate în primăvara anului 2023. Vestea bună este că investiția este aproape de final. Consider că se lucrează la întreaga șosea de centură de prea mulți ani. Un drum în lungime de mai puțin de 20 de kilometri este construit în aproape două decenii. Am mai scris și mai scriu. Sper că nu va exista o tăiere de panglică la finalizarea lucrărilor la tronsonul II, nu de alta, dar va fi o panglică a rușinii.

Fotografie din arhivă