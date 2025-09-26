# O femeie care a decedat acum o lună avea în gospodărie o coasă electrică. Ea nu o folosea, curtea era betonată, deci stătea rezemată degeaba în cămară. Cuscrul ei știa de mașina de tuns, dar niciodată nu i-a cerut-o, probabil din jenă. După slujba de înmormântare, acesta a fugit direct în gospodăria bătrânicii și a luat-o. Pentru scurt timp, nimeni nu știa de gestul său. Fapta lui nu a stat prea multă vreme ascunsă după perdea, întrucât a fost văzut de două vecine. Ca la sat nu e nicăieri. Sistemele de supraveghere omenești sunt, de multe ori, mai eficiente decât cele moderne, electrice.

# În Cehu Silvaniei trăiește un bărbat care crește găini de rasă. Pe lângă acestea mai „valoroase”, gospodarul crește și găini obișnuite, probabil cumpărate din piață. Un tânăr mutat recent într-un sat din Maramureș a descoperit cu ce se preocupă sălăjeanul și a cumpărat de la el cinci pui de găinuțe iopan. Zis și făcut, bărbatul i le-a vândut, însă tânărul nu a bănuit că a picat într-o capcană. Nu doar că a plătit o sumă destul de măricică pentru ele, ba chiar nu aveau nicio treabă cu rasa în sine.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu