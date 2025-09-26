Trofeu și Diplomă de Excelență în Cultură pentru Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău

În semn de recunoaștere pentru două decenii de excelență artistică și educațională, Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău a primit trofeul și diploma de excelență în cultură, în cadrul Galei Culturii Sălăjene, ediția a XI-a, eveniment desfășurat joi seara, în Șimleu Silvaniei, în organizarea Direcției pentru Cultură Sălaj, sub patronajul Ministerului Culturii. Unitatea de învățământ a fost reprezentată în cadrul galei de profesorul Titus Câmpean, directorul instituției educaționale. „Suntem onorați să anunțăm că școala noastră a primit Diploma de Excelență în Cultură, în cadrul Galei Culturii Sălăjene, ca semn de apreciere pentru cei 20 de ani de activitate dedicată artei, educației și culturii locale. Această distincție ne onorează profund și vine ca o confirmare a muncii, pasiunii și dedicării de care au dat dovadă, de-a lungul anilor, elevii, profesorii și toți cei care au contribuit la construirea unei instituții în care talentul și creativitatea sunt cultivate zi de zi. Mulțumim Direcției Județene pentru Cultură Sălaj pentru această apreciere valoroasă. Mulțumim, de asemenea, tuturor celor care fac parte din familia Liceului de Artă din Zalău – elevi, părinți, cadre didactice, colaboratori – pentru încrederea, implicarea și susținerea constantă. Această distincție ne motivează să continuăm să fim un spațiu al frumosului, al expresiei libere și al formării prin artă”, a declarat Titus Câmpean.

