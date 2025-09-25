# Într-un sătuc, nu departe de Jibou, a decedat de puțină vreme o bătrânică. Deși a trăit singură mulți ani după moartea soțului, a reușit să adune o sumă frumușică de bani, bine ascunsă la ciorap. De altfel, nu a dus lipsă de avuție niciodată. Femeia deținea terenuri, intravilane și în zone bine poziționate, inclusiv în oraș și la marginea unei șosele ce duce spre Ileanda. Se zvonește că a fost mama a trei copii, dintre care doi plecați de ani buni în străinătate și unul stabilit la Cluj. Cel din urmă a fost singurul care s-a ocupat de ea în ultimii ani. La scurt timp după decesul bătrânei, ceilalți doi au reapărut în peisaj. Motivul e ușor de înțeles, mai ales acum în vremurile astea grele, în care lumea ține de bani din ce în ce mai mult.

# Un sălăjean, destul de popular în piața auto, este cunoscut nu doar pentru afacerea sa, ci și pentru infidelitate. Slăbiciunea sa pentru alte doamne este binecunoscută, deși acasă îl așteaptă o soție, cu masa caldă pusă pe masă. Nu doar că bărbatul cade ușor în ispită, ba chiar e dispus să ofere reduceri consistente doamnelor care îi trec pragul. Și nu vorbim de una sau două, ci de mai multe, fiecare dintre ele convinsă că e singura. Păcatul mare? Nevasta nu știe ce poamă și-a luat pe lângă casă.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu