S-a stins badea Ioan Tulbure, unul dintre cei mai vârstnici sălăjeni. Avea 101 ani

În luna august a acestui an a împlinit venerabila vârstă de 101 ani. În primăvara acestui an am stat de vorbă, ne-am strâns mâna. Dar, o veste tristă a ajuns în spațiul public. Aseară, familia sălăjeanului a anunțat că badea Ioan Tulbure din Horoatu Crasnei s-a stins, e plecat spre un alt ținut, un tărâm al veșniciei. A fost cel mai în vârstă sălăjean pe care l-am cunoscut. Badea s-a născut în data de 27 august 1924 și a fost un om de la care aveai multe de învățat. L-am întâlnit de mai multe ori, în special cu ocazia alegerilor. Era nelipsit de la vot, un drept despre care spunea că este sfânt și obținut prin sacrificii mari, foarte mari. „Vreau ca voi tinerii să fiți liberi, să trăiți bine, să iubiți țara asta cu fapta, nu doar cu vorbele, pentru că este obligația noastră, a tuturor românilor. Le doresc tuturor românilor să fie sănătoși și să mă depășească cu anii, să nu uite de datoria lor, de obligația de a-și iubi patria”, mi-a spus sălăjeanul la începutul acestui an. „Dumnezeu să te odihnească, bade Ioan! TĂTUCĂ drag, Lumina cea fără de sfârșit să-ți strălucească în veci”, este mesajul uneia dintre fiicele regretatului sălăjean. „Pentru dumneata, lupta cea dreaptă s-a sfârșit, ne-ai lăsat cu inimile frânte, dar Domnul ți-a pregătit de mult timp un loc luminos. Acum te-a chemat să te bucuri de el, în veșnicie, alături de MĂICUȚA. VĂ iubim, veți rămâne veșnic în amintirea noastră”, este mesajul unui alt membru al familiei.

Share Whatsapp Email