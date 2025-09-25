Poliția Municipiului Zalău își desfășoară temporar activitatea într-o altă locație

Poliția Municipiului Zalău își schimbă temporar locația. Începând cu 18 septembrie, sediul a fost relocat pe strada Unirii nr. 19, în incinta clădirii Business Center. Activitatea instituției se va desfășura aici, în întreaga perioadă a lucrărilor de reabilitare a sediului actual.

Relația cu publicul se va desfășura în continuare în condiții normale. Cetățenii vor putea solicita eliberarea cazierului judiciar la parterul clădirii, precum și permisele de conducere și certificatele de înmatriculare. Activitățile Poliției Municipiului Zalău vor avea loc în spațiile repartizate din aceeași incintă.

„Cetățenii sunt rugați să se adreseze la noua locație pentru toate serviciile menționate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.