Viflaimul, un obicei păstrat cu sfințenie în Sălaj

Viflaimul reprezintă un obicei, dus mai departe și acum de tineri în zonele rurale, inclusiv în satele sălăjene. Acesta reprezintă un joc de roluri biblice, prin care este transmisă vestea Nașterii Mântuitorului.

Serile de Crăciun din satele sălăjene sunt vii, prin tradițiile și obiceiurile duse mai departe cu sfințenie de tânăra generație. Feciorii satului aduc vestea Crăciunului printr-un joc scenic aparte, ce include roluri, replici și chiar costumații impresionante. Aceștia trec pragul fiecărei gospodării din sat de la lăsarea serii și până la răsărit.

Dintre personajele interpretate prin acest obicei se numără Irod, magii sau păstorii, iar fiecare poartă o costumație aparte, de cele mai multe cu elemente tradiționale. Interpretarea cuprinde dialoguri, versuri, dar și cântece religioase. Mai mult, acesta este un prilej de a reuni comunitățile și de a fi transmise valorile și simbolurile creștine.

Obiceiul este unul reprezentativ pentru regiunea Transilvaniei, iar Sălajul este unul dintre județele în care tinerii din mediul rural păstrează și duc mai departe acest obicei, an de an, de Crăciun.

Sursă foto: MaraMedia