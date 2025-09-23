# Nu e prima dată când o spun, dar nu pot nici în ruptul capului să înțeleg îmbulzeala unora din stațiile de transport din oraș. Toată lumea se îngrămădește spre ușile autobuzelor, de parcă s-ar da ceva gratis. Șoferul abia apucă să oprească și să deschidă ușile pentru călătorii care vor să coboare, că deja alții încearcă să urce. Timpul e scurt și graba mare, dar lipsa de bun-simț pare și mai mare. Și nu doar că unii se urcă înainte ca alții să coboare, dar mai și rămân blocați în ușă, pentru a-și valida abonamentele sau biletele, încurcând urcarea celor din spate. Repet, șoferul nu pleacă din loc până când nu s-a urcat ultimul călător!

# Trec și eu pe lângă un grup de persoane, când aud: „Ia uite-l și pe europeanul ăsta. Ce faci?”. Stau un moment să mă gândesc cine ar putea fi, până ce îi zăresc chipul celui care m-a abordat în acest stil. Îi răspund cu zâmbetul pe buze: „De la foarte bine în sus, cum altfel ne e în Europa”.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu