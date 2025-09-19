# Mișu trebuia să fie deja în Zalău, dar a decis că trebuie să mai călărească puțin prin alte teatre de operațiuni înainte să ajungă la poalele Meseșului. Chiar nimic nu se poate face la termen? Bine, locul lui Mișu putea fi luat de mulți alții, dar a avut un susținător puternic la nivel local, unul care ar fi trebuit să învețe puțin mai multă istorie.

# Au început să se plângă sălăjenii de unele companii de telefonie care își fac de cap. Te sună și îți spun că ți se prelungește automat abonamentul. Bietul bătrân nu înțelege ce i se spune, primește apoi mesaje și se trezește cu abonamentul mărit de mama focului. Băi, e mare disperarea și printre telefoniști.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu