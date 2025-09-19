Elev al Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău, selectat în Orchestra Română de Tineret

Antonio Tărău, elev în clasa a XII-a la Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău a fost selectat să facă parte din Orchestra Română de Tineret dirijată de Christian Reif. Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, instituția care girează din anul 2014 activitatea și evoluția Orchestrelor Naționale de Tineret ale României, proiect creat de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu și coordonat artistic de dirijorul Cristian Mandeal, a susținut un număr record de concerte în cadrul ediției din acest an a Festivalului Internațional „George Enescu”. „Îl felicităm pe Antonio pentru performanța de a cânta pe scenă, alături de cei mai buni instrumentiști din țară, îi felicităm pe profesorii coordonatori Emil Popovici și Emilia Popovici, mulțumindu-le pentru faptul că au dus învățământul vocațional-artistic sălăjean pe cele mai înalte culmi ale performanței”, este mesajul oficialilor unității de învățământ.

