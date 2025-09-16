# O tanti a confundat manifestările de la Ip cu ceva petrecere. Prin urmare, femeia și-a tras rochie de i se vedeau bulanele pregătite de dans, petrecere și voie bună. Ce să mai zicem de încălțări. Nu mai zicem nimic, vorba aia, cum sunt oamenii așa sunt și politicienii. Tanti, chiar ți-ar prinde bine niște reguli de etichetă dacă tot vrei să pari că ești cu politica, nu de alta, dar la comemorări nu te duci în rochie de nuntă.

# Rămânem în zona unor astfel de evenimente unde apar tot mai mulți păcălici ce n-au nici cea mai mică treabă cu istoria, ci mai degrabă cu scandalurile și cu lipsa de comportament civilizat. Ne întrebăm unde Dumnezeu își găsesc partidele asemenea oameni?

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu