Alerte de risc major pentru autoturisme din țară și Europa

Încă de la începutul anului și până în prezent au fost emise la nivel european sute de alerte pentru mai multe mărci cunoscute de autoturisme, toate prezente pe piața auto din țară și din județul Sălaj.

Aceste alerte vizează diverse riscuri, potrivit analizei InfoCons. În urma centralizării și analizării mai multor informații privind brandurile de autoturisme, a fost realizată o statistică. Cele mai multe avertismente emise în toată această perioadă vizează mărci auto, precum Kia, în proporție de 9,91%, Mercedes-Benz, în 8,02% dintre cazuri, Volkswagen, cu 7,55%, Peugeot, în 7,08% dintre cazuri, BMW, Citroen și Opel, cu 5,66% sau Hyundai, cu puțin peste 5%.

Cele mai frecvente riscuri întâlnite în rândul autoturismelor acestor branduri sunt cele de leziuni, în 57,55% dintre cele analizate, de incendiu, în aproape 34% dintre cele vizate, dar și riscuri pentru mediul înconjurător, în 4,25% dintre mașini, potrivit analizei sursei citate.

Toate acestea, identificate în sistemul European de alertă au un grad de risc direct pentru cosumatori, iar toate mașinile pot fi găsite în statele europene și în afara lor. În total, de la începutul anului 2025, au fost emise peste 200 de astfel de avertizări în rândul consumatorilor, după cum notează InfoCons.