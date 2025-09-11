# În minunatul nostru județ există coordonatori de instituții cărora le este teamă și de umbra lor. Nu cumva să zică, nu cumva să facă, să nu se audă nici de bine, nici de rău, nu, mai bine dospim și stăm ca apa sfințită în flaconul din plastic. Duamne ajută! Amin!

# Comemorare cu oficialități și fotografi. În rest, poarta cimitirului abia se ține într-o sârmă, iar monumentul arată ca după război. Patriotism înseamnă în primul rând să fim cinstiți și să ne facem treabă. Nu facebook și discursuri patriotarde.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu