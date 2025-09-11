Noaptea Cercetătorilor Europeni ajunge și la Zalău

Noaptea Cercetătorilor Europeni, un eveniment destinat valorificării cercetării și științei, va avea loc vineri, în zeci de orașe din România, printre care și la Zalău. An de an, cercetătorii participă la această manifestare și își prezintă munca prin experimente pe înțelesul tuturor. De la jocuri și activități interactive până la demonstrații științifice, evenimentul își propune să promoveze cercetarea în rândul celor curioși.

Derulat la nivel european, Noaptea Cercetătorilor are loc în peste 400 de orașe, unde publicul are ocazia să se întâlnească direct cu oameni de știință și să descopere impactul muncii lor asupra vieții de zi cu zi.

La Zalău, evenimentul va fi găzduit de Muzeul Județean de Istorie și Artă, începând cu ora 16 și până in miez de noapte, la ora 23. Intrarea este liberă, iar sălăjenii sunt așteptați să ia parte la o astfel de experiență.

„Știința este un festival de idei, iar cercetătorii au pregătit pentru tine workshop-uri interactive, demonstrații științifice uimitoare, experimente inedite, conferințe, prezentări și dezbateri. Explorează o varietate de domenii științifice, de la chimie, fizică, biologie, astronomie, inginerie, robotică, cartografie, arheologie, antropologie, ecologie, educație financiară și până la telecomunicații, inteligență artificială și realitate virtuală! Concursurile cu premii și multe alte surprize vor condimenta și ele atmosfera în timpul evenimentului”, după cum transmit organizatorii printr-un anunț publicat pe rețelele de socializare.