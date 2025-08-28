# Gurile rele vorbesc că se închid pe capete firme în Sălaj, pun lacătul, trimit angajații în șomaj și spun „pa” mediului de afaceri. Apăi nici nu e de mirare cu câtă presiune se pune pe firme. Tăt privatul trebuie să plătească pentru cheltuielile de la stat.

# Crucea e un joc fain de cărți, dar și unul care, însoțit de pălinca aferentă, poate cauza certuri cât casa. Doi bătrâni, pricepuți la cruce, dar slabi la beutură, aproape că s-au luat de tiept când unul dintre ei a aruncat cu ghindă în parcul central, iar celălalt voia tromf. Noroc cu doi tineri trecători care i-au calmat rapid. Dubă!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu