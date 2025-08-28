În Sălaj s-a dublat numărul consumatorilor de droguri internați în spital

Vești proaste în privința consumului de droguri în județul Sălaj. Conform informațiilor prezentate și dezbătute în ședința Colegiului Prefectural a Instituției Prefectului Sălaj, ședință desfășurată astăzi, în anul 2024, în Sălaj, numărul consumatorilor de droguri ieșiți din spital a fost de 14, dublu față de anul 2020 când au fost înregistrați 7, potrivit datelor oficiale ale Direcției de Sănătate Publică Sălaj. Conform acelorași informații oficiale ale autorităților sanitare, probleme au fost și în 2023, an în care în unitățile spitalicești sălăjene au ajuns 13 consumatori de droguri. Creșterea numărului de consumatori de droguri a fost confirmată, în aceeași ședință de la Instituția Prefectului Sălaj, și de chestorul de poliție Marius Stupar, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj, care a anunțat intensificarea misiunilor de prevenirea și combatere a consumului de substanțe interzise în întreg județul, inclusiv în zona instituțiilor de învățământ. Din păcate, în județul nostru, printre consumatori se numără și copii, elevi în clasa a VII-a și a VIII-a, potrivit chestorului Marius Stupar. La fel de gravă este și situația celor care se droghează, iar apoi șofează. Aproape săptămânal descoperă polițiștii sălăjeni conducători auto sub influența substanțelor interzise.

