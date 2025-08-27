# Unii demnitari de prin Sălaj transformă și educația în politică și încearcă să-și facă imagine electorală. O să-i întrebăm pe stimabili când au trecut ultima oară pe la școlile de care se folosesc în încercarea de a capta electorat. A, încă ceva. Vedeți care e rata de promovabilitate în școlile care urmează să fie anexate altora și nicidecum desființate.

# O expoziție culinară despre mâncărurile de dinainte de 1989 a iscat certuri pe rețele de socializare. Se pare că numărul sălăjenilor care regretă comunismul e mare, parcă tot mai mare. Interesant, nu?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu