Șoseaua de centură a Zalăului, gata până la finalul acestui an

Problemele privind construcția șoselei ocolitoare a municipiului Zalău au ajuns în atenția primarului Florin Florian, care a cerut explicații și urgentarea lucrărilor. „Traficul greu din municipiu reprezintă o problemă reală pentru zălăuani. În urma apelurilor privind întârzierea finalizării variantei ocolitoare, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, au avut o întâlnire în teren pentru identificarea soluțiilor de deblocare a situației. Am fost informat că termenul de finalizare a lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului Zalău este sfârșitul anului 2025. Odată cu darea în trafic a acesteia, Zalăul va deveni un oraș mai bine conectat la dezvoltare”, a precizat Florin Florian.