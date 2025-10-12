ANSVSA: produs retras de la vânzare în magazinele Carrefour

Carrefour România a anunțat retragerea de la raft și rechemarea produsului Lasagna Bolognese Vegan 400 g, marca Come a Casa. Decizia a fost luată în urma unei notificări primite din partea furnizorului La Castellane Distribution SRL.

Retragerea produsului, având lotul 3012140, a fost determinată de lipsa menționării alergenului țelină pe etichetă, aspect care poate prezenta un risc pentru persoanele alergice.

Reprezentanții lanțului de magazine recomandă persoanelor care au cumpărat acest produs și sunt alergice la țelină să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze în magazinele Carrefour. Mai mult, clienții vor primi contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Printre magazinele din care produsul în cauză a fost retras se numără și Carrefour Zalău, situat pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 58.

Persoanele care nu sunt alergice la țelină pot consuma produsul fără niciun risc.