Amenzi pentru zeci de utilizatori de trotinete

Din păcate, numărul accidentelor în care sunt implicați utilizatori de trotinete este în creștere și în județul nostru. Cei mai mulți utilizatori sunt tinerii, mulți minori. În perioada 18 – 24 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere, având ca grup țintă pietonii, dar și conducătorii de trotinete și biciclete. Acțiunile au avut loc zilnic pe drumurile publice din județ și vizează atât controlul respectării regulilor de circulație, cât și informarea și responsabilizarea participanților la trafic. Polițiștii au fost prezenți în teren pentru a preveni producerea accidentelor rutiere, pentru a crește vizibilitatea forțelor de ordine și pentru a consolida relația cu cetățenii. Astfel, în urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 299 de sancțiuni contravenționale, dintre care 104 pentru abateri comise de pietoni, 168 bicicliștilor care au încălcat regulile de circulație, iar 26 au fost aplicate conducătorilor de trotinete care nu au respectat normele rutiere în vigoare. Pe lângă partea de control, polițiștii au desfășurat activități de educație rutieră și prevenire, oferind recomandări utile pentru a evita situațiile periculoase și pentru a spori siguranța în trafic. Ideea este că foarte puțini sunt cei care înțeleg că utilizată necorespunzător, trotineta este extrem de periculoasă. Cine este de vină? În primul rând părinții inconștienți, iar în al doilea rând statul poartă o parte de vină, pentru că legislația rutieră ar mai trebui înăsprită.

