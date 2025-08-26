Zvonoteca

# Se circulă destul de lejer în Zalău. Dar începe ea, școala. Poate se finalizează și ea, centura.

# Se dau de ceasul morții unii directori că nu mai vor fi directori. Că se comasează cu alt liceu. Păi dacă liceul ce îl conduci nu a avut de mulți ani nici un absolvent care a luat bacu, de ce te miri?

* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu

    26 august 2025

    Bugetarii considera ca dacă merg la munca, uneori cu intermitente, merita salariul și sporurile, iar dacă muncesc ceva, trebuie sa fie premiați.

