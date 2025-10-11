Dosar penal pentru șeful unui ocol silvic din Sălaj, cercetat pentru fals intelectual

Șeful unui ocol silvic din Sălaj este cercetat penal pentru fals intelectual. În perioada 1–10 octombrie, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, Gărzii Forestiere Oradea, Direcției Silvice Sălaj, Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj și Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Sălaj, au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic.

Cu ocazia unuia dintre controalele efectuate, polițiștii au depistat că șeful unui ocol silvic din județul Sălaj ar fi autorizat în mod fictiv exploatarea unei partizi pentru o societate comercială care avea cunoștință de acest aspect. Inginerii din subordinea sa ar fi întocmit acte de predare a partizii fictive cu societatea în cauză, fără a exista un acord de voință.

Prin aceste mijloace frauduloase, ar fi fost favorizat un pădurar din cadrul ocolului, care a putut exploata în regie proprie cantitatea de 200 metri cubi de material lemnos fără a fi atestat pentru exploatări forestiere.

Lucrările de punere în valoare și exploatare a masei lemnoase au fost realizate într-o arie naturală protejată, fără obținerea avizelor necesare. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual.