# S-o supărat rău băieții și fetele de la sindicate. Cum, pe cine? Pe oricine vrea să mai taie ceva de la bugetari. Adică să-și păstreze ei locul călduț și plătit regește. De privați, nu le pasă. Cine sunt ăia?

# Se înmulțesc în Sălaj urșii ca ciupercile după ploaie. În curând apar cursuri de autoapărare – cum să te iei la trântă cu ursulache; de dezvoltare personală – cum să-l atragi pe urs de partea ta; cursuri financiare – cum să vinzi blana ursului din pădure.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu