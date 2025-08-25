Centura Dunării a ajuns în Sălaj

Ciuma Mădălina, legitimata la ACS „Ringul Sălăjean” Zalău, club finanțat de Consiliul Județean Sălaj, a câștigat Centura Dunării 2025.

ACS „Ringul Sălăjean” Zalău a făcut deplasarea la Tulcea pentru a participa la cel mai mare turneu național de box din România. Competiția a adus la start 195 de sportivi de la 34 de cluburi de box din țară, care s-a desfășurat pe faleza Dunării în zilele de 22-23-24 august 2025.

Pentru a doua oara anul acesta, Mădălina învinge în finala turneului la 75 kg senioare multipla campioana națională și tripla medaliată europeana de la Năvodari.

„Felicitări sportivei, care pe lângă locul de muncă reușește să se pregătească exemplar și reușește să ne surprindă plăcut de la o competiție la alta. Mulțumim Consiliului Județean Sălaj pentru finanțare și sponsorilor (Gresie porțelanată rectificată și Auto Dan Automobile)”, a declarat antrenorul Adrian Popuțea.

Pentru sportivii sălăjeni urmează Turneul Internațional „Cupa Sibiana”, Sibiu 30-31 august, unde ACS „Ringul Sălăjean” deplasează un lot de șase sportivi.

