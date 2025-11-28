(UPDATE) Accident lângă Surduc

La data de 28 noiembrie, la ora 15:16, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier între localitățile Var și Surduc, în care au fost implicate trei autoturisme. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, iar din verificările efectuate s-a stabilit faptul că un bărbat de 50 de ani, în timp ce conducea un autoturism, într-o curbă a pierdut controlul asupra direcției, a pătruns pe sensul opus și unde a intrat în coliziune cu un microbuz, condus de un bărbat de 65 de ani. În urma impactului, microbuzul a rămas pe partea carosabilă, fiind ulterior lovit de un alt autoturism care circula regulamentar din direcția opusă.

În urma evenimentului, două femei, în vârstă de 50 și 72 de ani, și un bărbat de 76 de ani, pasageri în cel de-al doilea autoturism, au fost transportați la spital. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

