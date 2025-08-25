Mii de sălăjeni au ajuns la Urgența Spitalului Județean Sălaj

Peste 1.200 de sălăjeni au ajuns la Urgența Spitalului Județean din Zalău săptămâna trecută, iar dintre aceștia, 269 au fost internați pentru tratament și alte investigații suplimentare. Cei mai mulți au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru fracturi sau entorse, iar alte sute s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe cu alte probleme de sănătate, precum tensiune arterială, gastrite, enterocolite sau infecții respiratorii, potrivit cadrelor medicale.

În ultimele zile au fost înregistrate mai multe cazuri de agresiuni, în urma cărora 12 persoane au avut nevoie de îngrijiri de specialitate, în vreme ce alți pacienți au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de animale sau căpușe. De asemenea, în urma unor accidente rutiere, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.