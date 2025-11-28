Profesoara Daniela Ardelean a murit în accidentul de lângă Surduc

În tragicul accident de azi de lângă Surduc, a murit o femeie de 50 de ani. Ea este profesoara de limba franceză Daniela Ardelean, de la Colegiul „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. O pierdere grea pentru unitatea de învățământ, ea fiind un cadru didactic foarte apreciat.
Dumnezeu să o odihnească în pace.
Incredibil de trist, nu-mi vine să cred! Multă rușine cretinului care a provocat accidentul. Accelerați cât puteți, dar când sunteți singuri în mașină și pe stradă.