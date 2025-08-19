# Navetistele sărmane din Românași, zi de zi prezente pe străzile din Zalău, apelând la mila celor darnici, își numărau zilele trecute sutele de lei în văzul tuturor. Nu exagerez când spun că doamnele aveau un teanc întreg de bancnote cu chipul lui Caragiale. De obicei ele vin și cer, dar văzând atâția bani, mai că-mi venea să le întorc „favorul” și să le cer eu sprijin de data aceasta.

# Grăbindu-mă printre rafturile unui supermarket din Zalău, mai apoi așteptând la rând pentru a-mi achita produsele, am auzit o casieriță foarte veselă în timp ce i se adresa unei colege, entuziasmată peste măsură, de felul în care o satisfăcuse soțul ei în seara precedentă. Nu spun că ar fi neapărat ceva rău, mai ales că stimabila avea o vârstă respectabilă, dar asemenea confesiuni ar fi mai potrivit de relatat în privat, în pauză ori la câte o mică escapadă din timpul programului de muncă. Deși toate spuse cu subînțeles, unii cu mintea ageră ar fi înțeles din start ce voiau autoarele să transmită.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu