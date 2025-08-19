Incendiu la Tusa. Un bărbat a suferit arsuri

Minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost una plină de intervenții pentru salvatorii sălăjeni. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj au fost prezenți la datorie în urma a peste 80 de solicitări ale sălăjenilor.

Echipajele SMURD au intervenit în 56 de cazuri pentru a acorda asistență medicală de urgență. Mai mult, salvatorii au fost solicitați să acționeze în urma producerii a patru accidente rutiere, șase incendii, dar și în alte situații care au necesitat sprijinul lor.

Cu ocazia acestei sărbători, la mai multe mănăstiri au fost oficiate slujbe. Un număr mare de credincioși au fost prezenți la Bic și Strâmba. În acest sens, au fost mobilizate echipaje de pompieri pentru a preveni și gestiona posibile situații de urgență.

Incendiu la Tusa

Unul dintre evenimentele la care au intervenit salvatorii sălăjeni a avut loc sâmbătă dimineața, în localitatea Tusa. O locuință a fost cuprinsă de flăcări. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu ardere generalizată, ce se putea extinde la o anexă și o șură din apropiere. Trei autospeciale au fost mobilizate pentru stingerea incendiului.

Potrivit pompierilor, flăcările ar fi izbucnit de la jar sau scântei rezultate în urma unor lucrări de sudură. Pagubele materiale au fost semnificative, atât acoperișul casei, doi pereți din lemn și o cantitate de material lemnos au fost afectate. Mai mult, proprietarul locuinței a suferit arsuri la nivelul feței. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.