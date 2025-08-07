# Bună la dat sfaturi, o comerciantă cu statut mare a unui magazin dintr-o localitate aflată în apropiere de Zalău îi este infidelă partenerului de viață. Trădată de propriile colege de bârfă, cărora li s-a destăinuit și în fața cărora și-a împărtășit experiențele amoroase, un mare necaz s-a abătut asupra ei. Toată lumea cunoaște acum știrile, iar cum astfel de subiecte prind de obicei la public, sfatul din sat se adună să dezbată un așa „subiect important”. Dacă ar fi fost altele în locul ei, un oraș și zece sate ar fi aflat bomba direct de la sursă sigură, din calitatea sa de mare sfătuitoare.

# Plin e Zalăul de comerciante harnice încă de la prima oră. Fel de fel de linguri de lemn, numa’ bune pentru gospodărie, pot fi ușor găsite la „producătoarele” autohtone. Mult spus producătoare, însă așa se autointitulează ele atunci când abordează potențiali cumpărători. Fie singure, fie însoțite de câte un copil, își încep programul de muncă de la primele ore ale dimineții. Deși greu de recunoscut, pot fi întâlnite în special în apropierea autogării.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu