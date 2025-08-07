Sute de candidați sălăjeni s-au înscris la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului

A doua sesiune a Bacalaureatului din acest an a început cu probele orale la Limba română, ce au avut loc în zilele de 4 și 5 august, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Tot în această perioadă, candidații aparținând minorităților naționale au susținut în 5 august examenul la Limba maternă. Sesiunea se va încheia la sfârșitul săptămânii cu probele de competențe digitale și cele de evaluare a unei limbi străine, urmând ca examenele scrise să înceapă luni, potrivit calendarului oficial:

11 august 2025 – proba scrisă la Limba și literatura română,

12 august 2025 – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie),

13 august 2025 – proba la alegere a profilului și specializării,

14 august 2025 – proba scrisă la Limba și literatura maternă.

La nivelul județului s-au înscris în această sesiune 349 de candidați, dintre care 204 aparținând promoției curente, iar 145 celor anterioare. Aceștia vor susține probele scrise fie integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute la probele trecute.

Centrul de Examen este organizat la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău, iar Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău va fi Centrul zonal de evaluare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Toate probele scrise încep la ora 9 și sunt monitorizate audio-video. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Lucrările vor fi scanate și încărcate în platforma de evaluare digitalizată, iar primele rezultate vor fi afișate în 18 august 2025. Candidații vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările înainte de depunerea eventualelor contestații. Mai mult, rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor vor fi publicate în 26 august 2025.